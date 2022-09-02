Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı - Son Dakika
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Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı

02.09.2022 16:25
Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı

Giresun'un Görele ilçesinde fünyeyle patlatılan şüpheli sırt çantasından çamaşır çıktı.

Giresun'un Görele ilçesinde fünyeyle patlatılan şüpheli sırt çantasından çamaşır çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Görele Adliyesi otoparkı önünde İbrahim Garip'e ait 49 AAH 226 Plakalı otomobilin sol kapı önünde bulunan sırt çantası şüpheye neden oldu. Bomba şüphesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri sırt çantasını fünyeye ile patlattı. Açılan çantada çamaşır olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Garip, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da şüpheli çantadan çamaşır çıktı - Son Dakika
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