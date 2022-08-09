Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.08.2022 11:36
Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (56), ilçeye bağlı Menteşe köyünde saklandığını belirledi.

JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bahçede fındık topladığı sırada yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Giresun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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