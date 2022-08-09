Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (56), ilçeye bağlı Menteşe köyünde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bahçede fındık topladığı sırada yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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