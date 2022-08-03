Giresun'da iki kardeş atık malzemelerden dedektör yaptı

Giresun'un Görele ilçesinde iki kardeş, su borusu ve radyo parçaları gibi malzemeler kullanarak dedektör yaptı.

Giresun Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Yasin Berkay Cin, fen bilimleri dersindeki proje ödevi için dedektör yapmaya karar verdi. Ağabeyi Alper Cin'den destek alan Yasin Berkay Cin, Görele Diyanet Gençlik Merkezi'nde dedektörü farklı malzemeler kullanarak yaptı.

Cin, AA muhabirine, gelecek eğitim-öğretim yılında proje ödevi olarak sunmak üzere çalışabilen bir dedektör geliştirme fikrinden yola çıkarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla buldukları atık malzemeleri kullandıklarını anlatan Cin, şöyle devam etti:

"Evlerin su tesisatında kullanılan 1,5 metrelik boru, tekstilde kullanılan kasnak, elektrik tesisatında kullanılan küçük ve büyük buat kutusu, bileyici sapı ve dirsek sabitlemede ise boru kelepçesi kullandık. Dedektörün açma kapama düğmesini eski radyo üzerinden aldık. Elektrik kablolarını ise televizyon tamircisi amcamdan temin ettik."

Cin, dedektörü ilk çalıştırdıklarında sorun yaşadıklarını belirterek, "Sesinin az geldiğini, yaptığımız kontrollerde kısa devre olduğunu fark ettik. Arızayı giderdikten sonra dedektör çalıştı. Çok mutlu olduk. Dedektöre derinlik, uzaklık ve yakınlık derecesini göstermesi için LED ışık devresi de yerleştirdik. Uzak mesafede yeşil, orta mesafede sarı, yakın mesafede ise kırmızı ışık yanıyor." diye konuştu.

Dedektörü metaller üzerinde test ettiklerini aktaran Cin, "Çok küçük cisimleri tespit edemiyor ama yerdeki metal, demir ve daha büyük cisimler olduğunda tepki veriyor." dedi.