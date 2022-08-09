Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı - Son Dakika
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Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı

09.08.2022 12:36
Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı

Giresun'un Görele ilçesinde JASAT ekibi 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişiyi yakaladı.

Giresun'un Görele ilçesinde JASAT ekibi 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki M.Ç. isimli firari şahsın Görele ilçesi Menteşe köyünde saklandığı duyumu üzerine harekete geçti. JASAT ve Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve fiziki takip sonucu firari şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli şahıs M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GİRESUN

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Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı JASAT, Başkentte 15 farklı hırsızlık olayını aydınlattı: 10 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Giresun, Görele, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı - Son Dakika
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