Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 yaşındaki M.Ç. isimli firari şahsın Görele ilçesi Menteşe köyünde saklandığı duyumu üzerine harekete geçti. JASAT ve Görele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ve fiziki takip sonucu firari şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli şahıs M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Giresun, Görele, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma 14 yıl hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı - Son Dakika

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