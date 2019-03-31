Son Dakika Haberleri: Giresun'un Güce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Güce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

34 dakika önce

Giresun'un Güce ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aytekin Geçgel kazandı.

Giresun'un Güce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Giresun'un Güce ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Aytekin Geçgel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Aytekin Geçgel bin 187, CHP adayı Mehmet Salih Bahadır 632, MHP adayı Yüksel Geçgel 91 oy aldı.

Geçgel'in öz geçmişi

Giresun'da doğan Geçgel, ilköğrenimi Güce'de, ortaöğrenimi ise Giresun merkezde tamamladı.

1993 yılından bu yana Güce'de esnaflık yapan Geçgel, 2006-2013 yılları arasında AK Parti Güce İlçe Başkanlığı görevinde bulundu, 30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerde Güce Belediye Başkanı seçildi.

Geçgel, evli ve 4 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Güce, Aytekin Geçgel, AK Parti, Giresun, Güncel
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