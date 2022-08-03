Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor

03.08.2022 12:46
Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor

Giresun'un Güce ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Güce ilçesinde dün öğle saatlerinde evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Yukarı Boğalı köyünde Meryem Ö.'nün (69) evden ayrıldıktan sonra akşam olmasına rağmen dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilk olarak yaşlı kadının ayrıldığı ev etrafındaki fındık bahçelerinde ve dere yataklarında arama yaptı. En son dün öğlen saatlerinde evinin civarındaki fındık bahçesinde görülen yaşlı kadını arama çalışmaları 24 saattir sürdürülüyor.

Yakınları Meryem Ö.'nün Alzheimer hastası olduğunu belirterek, başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası kadın 24 saattir aranıyor - Son Dakika
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