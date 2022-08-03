AFAD , AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmaları sonucu kadının, evinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda uçuruma düştüğü belirlendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu - Son Dakika

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