Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu - Son Dakika
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Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu

03.08.2022 17:21
Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu

Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın, ormanlık alandaki uçurumda yaralı bulundu.

Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın, ormanlık alandaki uçurumda yaralı bulundu.

Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde dün akşam saatlerinde kaybolan M.Ö. için arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmaları sonucu kadının, evinin yaklaşık bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda uçuruma düştüğü belirlendi.

AFAD ve AKUT ekiplerince sedyeyle bulunduğu yerden alınan M.Ö, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Giresun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kaybolan kadın düştüğü uçurumda yaralı bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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