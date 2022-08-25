İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güce ilçesi Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası Atkoyağı obasında yaşayan Nermin Pusti, dün kendisine ait "Sibirya kurdu" cinsi 3 günlük 8 yavru köpeği ölmüş halde ormanlık alanda buldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da 8 köpek yavrusu vahşi hayvan tarafından öldürüldü - Son Dakika

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