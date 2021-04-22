Giresun'un güneşten aldığı enerji devlet desteğiyle artıyor - Son Dakika

Giresun'un güneşten aldığı enerji devlet desteğiyle artıyor

22.04.2021 11:15
Giresun'un güneşten aldığı enerji devlet desteğiyle artıyor, System.String[]

Giresun'da yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımcılara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen destekle son 2 yılda, 1500 kilovat güce sahip 3 güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu yapıldı.

Giresun'da yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımcılara Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) verilen destekle son 2 yılda, 1500 kilovat güce sahip 3 güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu yapıldı.

Enerji verimliliği açısından iyi değerlere sahip olan Giresun'un iç kesimlerinde güneş enerjisi konusuna yatırımcıların ilgisi sürüyor. Bu kapsamda 2020-2021 yıllarında Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinde yeni GES yatırımları hayata geçirildi.

AA muhabirinin TKDK İl Giresun Koordinatörlüğünden aldığı bilgiye göre, kurum, yenilenebilir enerji sektöründe 3 GES projesine 3,9 milyon lira hibe ödemesi sağladı.

TKDK kentte, ulusal şebekeye bağlı 3 bin 125 kilovatlık güneş enerji santrali kurulumunda 1500 kilovatla yüzde 48'lik kapasiteye katkıda bulundu. Kurum şu anki süreçte ise çatı ve duvar üzerine kurulacak güneş enerji santrallerini desteklemeye devam ediyor.

TKDK yenilebilir enerji sektöründe toplam uygun harcama tutarı 5 bin-500 bin avro arasındaki yatırımlara vergi muafiyetiyle yüzde 55 hibe oranıyla destek sağlıyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde TKDK desteğiyle güneş enerji santrali kurulumu yapan yatırımcı Oktay Gül, AA muhabirine, güneş enerjisi için Karadeniz Bölgesi'nin dezavantajlı görünmesine rağmen bilimsel veriler değerlendirildiğinde yatırım yapılması için bir engelin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin güneş enerjisi değerinin en düşük bölgesinin Almanya'nın en düşük bölgesinden yüzde 17 daha iyi olduğunu öğrendiğinde bu işe yatırım yapma kararı aldığını ifade eden Gül, yaklaşık 5 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde güneş enerjisiyle ilgili faaliyet gösterdiğini belirtti.

Gül, dünyada güneş enerjisinin son derece stratejik bir hal aldığına işaret ederek, "Fosil yakıtların kullanımından kaçınılmaya çalışılan bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın en kuzeyinde olan bölgeler dahil güneş ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma yollarını seçiyorlar." dedi.

"Alucra ve Şebinkarahisar bölgesi oldukça verimli"

Karadeniz Bölgesi'nin güney kesimlerinin Türkiye'nin güneş enerjisi için verimli bölgelerini aratmadığına dikkati çeken Gül, "Bizim kurulumunu yaptığımız sahanın üretim değerleri Burdur'daki, Muş'taki sahamızla neredeyse başa baş, yıl ortalamasına baktığımızdan üstün geldiği yerler oluyor. Özellikle Alucra ve Şebinkarahisar bölgesi oldukça verimli." diye konuştu.

Bu bölgelerin hızlıca değerlendirilmesi gereken bir potansiyel arz ettiğini aktaran Gül, "Alucra'nın Kemallı Vadisinde yaptığımız bir fizibilite çalışmasında yaklaşık 300 hektarlık alanda bugünkü panel verimliliği de hesaba katılırsa yaklaşık 250 megavatı tek bir sahada üretebilecek potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay Gül, Alucra'daki güneş enerji sahasının geçen yıl hizmete girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada TKDK'den destek aldığımızla birlikte dört tane 500 kilovat sahamız mevcut. Toplam 2 bin kilovata yakın kurulu güç var. Yıl ortalaması megavat başına 1 milyon 700 bin kilovat saat elektrik üretiyor her bir megavat, yani yaklaşık 3,4 megavatlık bir üretimimiz var yıl bazında. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi bakımından son derece değerli."

Yenilenebilir Enerji, Giresun, Enerji, TKDK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'un güneşten aldığı enerji devlet desteğiyle artıyor - Son Dakika Ekonomi


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