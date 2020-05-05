Giresun'un iki ilçesine yeni kaymakam atandı - Son Dakika

Giresun'un iki ilçesine yeni kaymakam atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre Giresun'un iki ilçesine yeni kaymakam atandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 02:51 Kaynak: İHA
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