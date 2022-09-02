Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

02.09.2022 11:50
Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güneyköy köyünde yaşayan K.A. ve L.A, 45 çuval fındıklarının çalındığını jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince hırsızlık olayını A.A. ve M.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler, merkeze bağlı Ülper köyü mevkisinde fındık çuvallarının yüklü olduğu kamyonette yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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