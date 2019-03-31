Son Dakika Haberleri: Giresun'un Keşap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Giresun'un Keşap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Giresun'un Keşap ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Emür kazandı.

Giresun'un Keşap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Giresun'un Keşap ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Emür kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Emür 3 bin 25, CHP adayı Murat Bıçakçı 2 bin 80, MHP adayı Mehmet Yüksel 386 oy aldı.

-Emür'ün özgeçmişi-

Keşap'ta doğan Mehmet Emür, ilk ve orta öğrenimi Giresun'da tamamladıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Emür, 1994-2004 yılları arasında Keşap Belediyesi'nde İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü yapan Emür, 2004 yılında AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Emür, 2009-2011 yılları arsında Bulancak Belediye Başkan Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptı.

2014 yılında yeniden AK Parti'den Keşap Belediye Başkanı seçilen Emür, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Mehmet Emür, AK Parti, Giresun, Keşap, Güncel
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