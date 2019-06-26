Giresun'un LGS başarısı
2 saat önce
Giresun'un, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bildirildi.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:02 Kaynak: AA
'un, Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) sınavında Türkiye
genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, LGS'ye Giresun'da 3 bin 612 öğrencinin katıldığı ve sonuçların da 24 Haziran Pazartesi günü açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, ortaöğretimi tamamlayarak liselere geçmek için 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav sonucunda Giresun'un derslerin toplam net sayısına göre 43,30 net ortalaması ile Türkiye genelinde 3'üncü sıraya yerleştiği kaydedildi.
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