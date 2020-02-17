Giresun'un önceliği Eğribel Tüneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'un önceliği Eğribel Tüneli - Son Dakika

Giresun'un önceliği Eğribel Tüneli

7 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2020 yılında öncelik verilecek yatırımların takipçisi olacaklarını söyledi.

Giresun'un önceliği Eğribel Tüneli, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2020 yılında öncelik verilecek yatırımların takipçisi olacaklarını söyledi.


Giresun'un öncelikleri arasında ulaşım olduğunu ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Giresun'da önceliklerimiz devam eden yatırımların bir an önce tamamlanmasıdır. Giresun'u Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinin yanı sıra İç Anadolu'ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli ve bağlantı yolları önceliklerimiz arasında başta gelmektedir. Bununla birlikte Giresun- Dereli yolununda bu sene içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Ulaşımda önceliklerimiz arasında yer alan bu yatırımlar için bir kısım ödenek ayrıldı. Bunlarla birlikte eğitim, sağlık ve kültür alanındaki yatırımların da takipçisi olacağız" dedi. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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