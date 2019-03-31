Son Dakika Haberleri: Giresun'un Piraziz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin...

Giresun'un Piraziz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin...

2 saat önce

Giresun'un Piraziz ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hüseyin Görgülüoğlu kazandı.

Giresun'un Piraziz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin..., System.String[]
Giresun'un Piraziz ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hüseyin Görgülüoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Görgülüoğlu 2 bin 621, AK Parti adayı Uğur Melikoğlu 2 bin 131, MHP adayı Göksel Güneş 249 oy aldı.

-Görgülüoğlu'nun özgeçmişi-

Piraziz'in Şeyhli Mahallesinde doğan Görgülüoğlu, ilk ve orta öğrenimini Piraziz'de tamamladı.

1979 yılında Piraziz Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak memuriyete başlayan Görgülüoğlu, 1989 yılında Giresun Valiliği Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde 2 yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Piraziz İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı.

Görgülüoğlu, 1992-2006 yılları arasında ilçede bu görevi yaparak 2006 yılında emekliliğe ayrıldı.

Hüseyin Görgülüoğlu, 2007-2012 yıllarında özel bir doğal gaz firmasında çalışma hayatına devam etti, 2012 yılında ise fındık ticareti yapmak için kendi firmasını kurdu.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Piraziz Belediye Başkanı seçilen Görgülüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Hüseyin Görgülüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Giresun, Piraziz, Güncel
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