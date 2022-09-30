Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı

Giresun'un Piraziz ilçesinde duvar çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.
Maden Mahallesi'nde bir otelin yanındaki istinat duvarının yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sırasında işçilerden Enver Yıldız (18) kısmen göçük altında kaldı.
Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve arkadaşlarının yardımıyla toprak altından çıkarılan Yıldız, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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