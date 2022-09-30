Yıldız'ın kurtarılması için olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Piraziz, Giresun, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.