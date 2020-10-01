Giresun'un Piraziz ilçesinde koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Giresun'un Piraziz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Piraziz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Furkan Başar ve beraberindeki heyetin kent merkezinde denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde sürdürülen denetimlerin de salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Bugün ilçede faaliyetine devam eden tüm işyerleri ve yaşam alanlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Halkımıza ve esnafımıza kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.