Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 16 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Şebinkarahisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan değerlendirmeler neticesinde, Alişar köyüne bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki 16 evin, Kovid-19 sebebiyle ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

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