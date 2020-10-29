Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 16 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 16 hanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Şebinkarahisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan değerlendirmeler neticesinde, Alişar köyüne bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki 16 evin, Kovid-19 sebebiyle ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
- Kaynak: AA
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