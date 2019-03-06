Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Akaryakıt İstasyonundaki Yangın Kontrol Altına Alındı
10 dakika önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Şebinkarahisar ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunda bugün öğle saatlerinde çıktı. Akaryakıt istasyonunun kalorifer kazanından çıkan yangın kısa sürede yağ deposuna sıçrayınca yangın büyüdü. Şebinkarahisar Belediye itfaiyesinin yoğun çabaları sonucu yangın akaryakıt depolarına ulaşmadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının yapıldığı yangının bulunduğu akaryakıt istasyonu güzergahındaki karayolu ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım ise servis yoluna verilirken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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