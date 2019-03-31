Son Dakika Haberleri: Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Yılancı 2 bin 544, MHP adayı Murat Bölük bin 881, İYİ Parti adayı Oktay Alp bin 702 oy aldı.

-Yılancı'nın öz geçmişi-

Şebinkarahisar'da doğan Yılancı, ilk ve orta eğitimini burada tamamladı. AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı olarak görev yapan Yılancı, 2009 ve 2014 yılı Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi.

Üniversite mezunu olan Şahin Yılancı evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:22 Kaynak: AA

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