Giresun'un Şebinkarahisar İlçesinde Bir Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı
1 saat önce
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki yangın çıktı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki yangın çıktı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.
Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangına ilk önce istasyon çalışanları müdahale etti.Olay yerine gelen Şebinkarahisar Belediyesi itfaiyesi ise çıkan yangının akaryakıt tanklarına ulaşmaması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. - GİRESUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı