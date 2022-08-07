DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU - Son Dakika
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DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU

07.08.2022 16:01
DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan (11) ağır yaralandı. Oğlunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Tuğba Ceylan, "Evin yakınında düğün vardı. Silahlar ateşleniyordu. Bu eğlence değil. Havaya ateş açılınca, eğlence olmaz" dedi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Biroğul Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatili için ailesi ile birlikte İstanbul'dan gelen Abdulsamet Ceylan, sokakta oyun oynadığı sırada birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan'ın sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan, burada yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri, çocukların oyun oynadığı alanının yakında yapılan bir düğünde silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'YARIN DOĞUM GÜNÜ'

Oğlunun evin önünde arkadaşları ile olduğunu belirten Tuğba Ceylan, "Oğlum, arkadaşlarına 'Sırtım çok ağrıyor' diyerek yere düştü. Ben de koştum. Baktım, sırtı kanlar içerisinde. Hemen hastaneye kaldırdık. Şu an yoğun bakımda. Evin yakınında bir düğün vardı, silahlar ateşleniyordu. Eğlenceleri bizi mahvetti. Yapmasınlar, kurşun sıkmasınlar. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Bu eğlence değil. Böyle eğlence olmaz. Havaya ateş açılınca, bu bir eğlence olmuyor" dedi.

Oğlunun yarın doğum günü olduğunu da ifade eden Ceylan, "Oğlumun kafasına, kalbine de kurşun gelebilirdi, yapmasınlar. Çok acı çekiyoruz. Başkaları bu acıyı çekmesin" diye konuştu.

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Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2) Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2) Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı
Kaynak: DHA

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜĞÜNDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ, SOKAKTA OYNAYAN ABDULSAMET VURULDU - Son Dakika
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