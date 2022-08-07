Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

07.08.2022 15:20
Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Biroğul Mahallesi'nde 11 yaşındaki A.O.C'nin sırtına yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı mahalledeki bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi.

Düğünde çekilen kamera görüntülerini inceleyen ekipler, havaya ateş eden 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika
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