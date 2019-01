Giresun'un Tek Ruhsatlı Turist Rehberi Sayılarının Artmasını İstiyor

Giresun'da şu anda tek ruhsatlı turist rehber olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Benek, yörede turizmin gelişmesinde turist rehberlerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Turist rehberi nasıl olunur? 6326 sayılı rehberlik yasasına göre nasıl bir işleyiş var? Rehberlik ile ilgili merak edilen soruları Giresun Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Benek cevapladı.



Turist rehberi olmak için hangi bölümü bitirmek ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler veren Benek, "Öncelikle ön lisans Turizm Rehberliği ya da lisans turist rehberliği okumanız gerekiyor. Bu mesleğe haiz olabileniz için. Birde siz her hangi bir lisans programını bitirmiş olabilirsiniz nadir dillerden özellikle ihtiyaç varsa meslek odalarının kabulü ile TÜREB'e başvuru yaparaktan kurs açılıyor. Bu kursu bitirenler rehber olabiliyor" dedi.



Bir kişi turist rehberi olduktan sonra nasıl çalışmaya başlayabilir sorusuna ise Öğretim Görevlisi Hakan Benek, "Rehber olunması için turizm bakanlığını 'Turist rehberlik ruhsatnamesi' veriyor. Bu ruhsatname sizin bu mesleğe haiz olduğunuzu gösteriyor ancak yeterli değil. Onun için odanıza başvuru yaparak yıllık çalışma kartı dediğimiz kartı alıyorsunuz ondan sonra tura çıkıyorsunuz" cevabını verdi.



"Ruhsatsız rehberler tura çıkamaz"



"Ruhsatsız rehberler tura çıkamaz" diyen Benek, "6326 sayılı Rehberlik yasası çıktıktan sonra kaçak rehberlik önlenmeye başladı. O çalışma kartı olmayan hiçbir rehber kesinlikle tura çıkamıyor ve acenteye ciddi anlamda cezai yaptırımları var. Bu anlamda benim tavsiyem rehber olmak isteyenlere ya bu bölümün ön lisans programını okumaları ya da lisans programı var 4 yıllık bunu okumalı" ifadelerini kullandı.



Farklı bir bölüm okuduktan sonra nasıl rehber olunur sorusuna ise Öğretim Görevlisi Belek, "İlgili dilden rehber olacaklar ise KPDS ve ya YDS'den minimum 75 puan alması gerekiyor ve o da C düzeyine denk geliyor. C düzeyini almayan hiçbir arkadaşımız maalesef rehber olamıyor. Mezun olabilir ama 75 dil puanı sağlamayan hiç kimse bakanlığa başvuru yapıp bu ruhsatnameyi alamıyor. Dolayısıyla yabancı dil çok önemli" şeklinde cevapladı.



Giresun'da şu anda tek ruhsatlı turist rehberi olduğunu kaydeden Belek, "Bende her zaman dediğim gibi inşallah bölgemizde benim gibi 49 tane daha rehber yetişir ve GİRO dediğimiz Giresun Rehber Odasını inşallah açarız ve bölgemize ilimize faydalı bir oda olarak faaliyet gösteririz" diye konuştu. - GİRESUN

