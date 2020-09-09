Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı - Son Dakika

Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir savcıyı silahla vurarak kolundan yaraladı
GİRESUN - Giresun'un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda mübaşir cumhuriyet savcısını silahla vurarak kolundan yaraladı.
Olay bugün Tirebolu Adliyesi'nde yaşandı. Adliyede görevli mübaşir Mustafa Koca, henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Savcısı ile tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kendisine ait silahla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u kolundan silahla vurarak yaraladı. Yaralı savcı ambulansla önce Tirebolu Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Koca olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşüyor Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı