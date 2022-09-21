İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenkaya köyündeki bir iş yerinde sahte içki imal edilerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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