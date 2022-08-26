Giresun'da kafasına mermer düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Giresun'da kafasına mermer düşen kadın yaralandı

26.08.2022 13:44
Giresun'da kafasına mermer düşen kadın yaralandı

??????? Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı.

??????? Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ünzile Koç'un (23) başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü.

Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. ???????

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Kaynak: AA

Yağlıdere, Hürriyet, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kafasına mermer düşen kadın yaralandı - Son Dakika

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