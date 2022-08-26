Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi

26.08.2022 18:04
Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan Mustafa ve Hanife Zıvalı'nın cenazeleri Akdarı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Zıvalı çiftinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü Abdullah Bal ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından Zıvalı çiftinin naaşları aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İlçenin Akdarı Mahallesi Topçuluyanı mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu Mustafa ve eşi Hanife Zıvalı olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları Mustafa Deniz Zıvalı ise yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
AK Parti Kocaeli tam kadro sahalarda AK Parti Kocaeli tam kadro sahalarda Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu Kahramanmaraş'ta Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukların hediyesi muhabbet kuşu oldu
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yağlıdere, Hisarcık, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:57 HSK'dan Kılıçdaroğlu'nun hakim ve savcılara yaptığı Gülşen çağrısına sert cevap: Hakimlere emir ve talimat verilemez
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'daki trafik kazasında ölen karı koca toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement