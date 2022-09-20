Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi

20.09.2022 12:04
Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kuaförlük yapan Mustafa Küpüç, üç yılda iş yerinin çevresini çiçeklerle donattı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kuaförlük yapan Mustafa Küpüç, üç yılda iş yerinin çevresini çiçeklerle donattı.

Hobi olarak çiçek yetiştirmeye başlayan Küpüç, zamanla sayısının arttığı çiçekleri iki cadde arasındaki merdivenlere koydu. Merdivenleri kullananların durumdan hoşnut kalmasıyla Yağlıdere Belediyesi, Küpüç'e çiçekleri daha da çoğaltması ve bakımını yapması için destek verdi.

Üç yılda çiçek bahçesine dönen merdiven vatandaşların durup fotoğraf çektirdiği bir yer haline geldi.

Küpüç, AA muhabirine, çiçeklerin kuruyan dallarını ve solan yapraklarını temizleyip sulamasını yaptıktan sonra iş yerini açtığını söyledi.

Yaklaşık 185 çiçek türü yetiştirdiğini aktaran Küpüç, "Kışın soğuğa dayanmayan çiçek türlerini soğuktan etkilenmemesi için kapalı alanlara taşıyorum. Yağışın bol olduğu mart ayında ise gübresini ve yaprak ilacını sıkıyorum. Çiçeklerimiz de bu şekilde besin ihtiyacını karşılamış oluyor." dedi.

Küpüç, "Çiçeklerim arasında bir dal koptuğu zaman canım acıyor, canım yanıyor." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Çiçek ve temizlik konusunda çok titizim. Onlara bebek gibi bakıyorum. İş yerimin çevresinin çiçeklerle rengarenk olmasını fırsat bilen yeni nişanlanan çiftlerimiz ile gelin ve damat adaylarımız da fotoğraf çektirmek için bu alanı kullanıyor. Hatta çiçekler içinde özçekim yapan gençlerimiz de oluyor. Tabii bu ilgi karşısında bizler de çok mutlu oluyoruz. Her esnaf kendi dükkanının önüne çiçek koysa her yer çiçek gibi olur."

YORUMLAR
500
Giresun'da 'otçu göçü' yolları gün yüzüne çıkarılıyor Giresun'da 'otçu göçü' yolları gün yüzüne çıkarılıyor Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:32:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yağlıdere'de kuaför, iş yerinin çevresini çiçek bahçesine çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement