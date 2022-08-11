Yaralanan sürücüler ile Mert Yağmurkaya ve Sadenur Araştır, sağlık ekiplerince Yağlıdere Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yağlıdere, Tragger, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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