Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı - Son Dakika
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Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

30.08.2022 16:00
Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yorgun düşen leylek koruma altına alındı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yorgun düşen leylek koruma altına alındı.

İlçenin Akpınar köyünde vatandaşlar, yolda buldukları leyleği Yağlıdere Jandarma Komutanlığına getirdi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelerek ve yaşlı olduğu belirtilen leyleği teslim aldı.

Yorgun düştüğü anlaşılan yaşlı leyleğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı - Son Dakika
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