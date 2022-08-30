Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, jandarmanın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelerek ve yaşlı olduğu belirtilen leyleği teslim aldı.

Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı - Son Dakika

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