ABD'deki Yağlıdereliler akaryakıt istasyonu ve restoran sektöründe etkin

Giresun'un Yağlıdere ilçesinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç edip azimle çalışarak çoğu iş yeri sahibi olan gurbetçiler, yaz mevsimini özlemini duydukları memleketlerinde geçiriyor.

Yıllar önce Yağlıdere'den ABD'ye başlayan göç ikinci nesille de devam ediyor. Akrabaları ve yakınlarının vasıtasıyla ABD'ye göç eden Yağlıdereliler, genellikle New York, New Jersey ve Massachusetts'te yoğunluk oluşturuyor.

Memleket özlemleri hiç bitmeyen gurbetçiler, yaz mevsimini köylerinde geçirmeyi tercih ediyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, AA muhabirine, 1970'li yıllarda bir Rum göçebesinin Yağlıdere'yi ziyaretinde bir kişiyi ABD'ye götürmesi sonrası göçün başladığını söyledi.

ABD'ye giden kişilerin daha sonra akrabalarını, yakınlarını yanlarında götürmeleriyle göçün devam ettiğini aktaran İbaş, bunun sonucunda da ABD'de yoğun bir Yağlıdereli nüfusu oluştuğunu belirtti.

İbaş, Yağlıdere nüfusunun şu anda 15 bin 800 olduğunu ifade ederek, "Şu anda resmi olarak konsoloslukta işlem yapan 21 bin civarında Yağlıdereli var, tabii oturum müsaadesini almamış olanları da sayarsak yaklaşık 30 bin civarında Yağlıdereli var. Yani mevcut nüfusumuzun iki katı kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşımız var." dedi.

"Giden kişi köyde ailesine bir ev yaptırıyor"

Yaz mevsiminde ilçe nüfusunun 50 bin civarına yükseldiğine dikkati çeken İbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençliği burada geçen vatandaşlarımız hepsi yıllık mutlak suretle buraya gelirler. Hepsinin köyde, yaylada, il merkezinde, ilçede bir evi vardır yani 100 kilometrelik bir alan içerisinde durumu iyi olanların 5 evi vardır. Bu bir yatırımdır tabii, çoğu parayı buraya yönlendiriyor. Buradan ilk giden kişi köyde ailesine bir ev yaptırıyor, ahde vefa da var tabii."

İbaş, Yağlıdere'nin göç alan bir ilçe olmadığı halde bin konuta ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Amerika'da yaşayan bir vatandaş 'Ailem rahat etsin, kışın asansörlü bir evde otursun, odun, kömür taşımasın.' diye bir ev almak istiyor." ifadesini kullandı.

"Yüzde 90 civarında hepsi Amerika'nın iyi üniversitelerinde eğitimlerini görüyorlar"

ABD'ye giden vatandaşların çok girişken olduğunu vurgulayan İbaş, şöyle devam etti:

"Amerika'daki vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'i şu an işveren pozisyonunda. New York Long Island tarafında akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir kısmı bizim Yağlıdereliler tarafından işletilir. New Jersey tarafında boya sektöründe, akaryakıt istasyonu sektöründe, Massachusetts ile Connecticut'ta pizza ve restoran sektöründe yoğun bir şekilde çalışıyorlar."

Yaşar İbaş, ABD'ye giden ikinci neslin üniversite mezunu olduğuna işaret ederek, "Ailelerinden sonra oraya gitmiş, ortaokul ve lise eğitimini orada görmüş vatandaşlarımızın tamamı üniversite mezunu. Yüzde 90 civarında hepsi Amerika'nın iyi üniversitelerinde eğitimlerini görüyorlar." diye konuştu.

Yağlıdere esnafının yaz mevsimini dört gözle beklediğini dile getiren İbaş, tadilat için inşaat sektöründe, düğünler için kuyumcularda, lokantalarda ve marketlerde büyük hareketlilik yaşandığını kaydetti.

"Memlekete döviz kazandırmaya çalışıyoruz."

ABD'de 22 yıldır yaşayan Ali Top (53), ekonomik nedenlerle ABD'ye gitme kararı verdiğini belirterek, 2000 yılında gemiyle yolculuk yaparak New York'a ayak bastığını anlattı.

Kendisinin şu anda benzin istasyonu, market ve ikinci el araç sektörlerinde iş yerlerinin olduğunu aktaran Top, "Kazancımız iyi, Allah'a şükür. Memleketimize de yatırımlarımızı yaptık, elimizden geldiği kadar memlekete döviz kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gurbeti, "özlemin hiç bitmediği bir yer" olarak tanımladığını dile getiren Top, şöyle konuştu:

"Biz her zaman buranın özlemiyle, sevgisiyle oralarda yaşayan insanlarız. Amerika'da okul tatil olunca hemen buraya gelmenin hesaplarını yapıyoruz. Eşimle gelirken plan yaptık, 'iki gün Bodrum'da, iki gün Marmaris'te kalırız, Fethiye'de takılırız' dedik. Memlekete geldik, buranın cennet olduğunu görünce 'Daha ne yapacağız Bodrum'u, Marmaris'i' dedik ve gitmekten vazgeçtik. Burada 'yaylaya gideriz, denize gideriz' dedik. Oğlumuz da memleketin kültürünü görsün, insanların sevgisini, saygısını görsün istedik, yazın tamamını burada geçirmeye karar verdik."

"Çocuklarımızı ülkemize alıştırmaya çalışıyoruz"

20'li yaşlarda ABD'ye giden Fatma Özbay (44) ise Giresunlu olan eşiyle ABD'de evlenip yaşantısını kurduğunu söyledi.

Tatili için Yağlıdere'ye geldiklerini ifade eden Özbay, "Çocuklarımıza kültürümüzü öğretmek, vatanımızı unutturmamak önemli. Amerika'da doğan çocuklar tabii ki aileler öğretmedikleri, farklı bir yerde yaşadıkları için kültürümüzü bilmiyorlar. Biz burada onlara yöremizi, Türkiye'nin farklı yerlerini gezdiriyoruz, çocuklarımızı ülkemize alıştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özbay, iki çocuğunun da Karadeniz yaylalarını çok sevdiğini, çayırlarda gezmekten ve orman kokusundan çok keyif aldıklarını dile getirdi.

Sevim Kahveci ise ilk olarak babasının, daha sonra kendisinin ABD'ye gittiğini anlatarak, "Amerika'ya gittikten sonra 6 yıl eşimden ayrı kaldım. Tabii bu sürede Türkiye'ye gidip geldim, 6 yıl sonra eşim Amerika'ya geldi, New Jersey'de yaşıyoruz. Yazın memlekete geliyoruz, yaz mevsiminde Amerika'da kalmak istemiyoruz." dedi.

Erol Kahveci de 6 yıl sonra eşine kavuştuğunu anlatarak, "Gittim orada çalıştım, kendi işimi kurdum, şimdi boya şirketim var. Memleketi özlüyoruz, geldik, özlem gideriyoruz. Genellikle yazın geliyoruz. Yayla şenlikleri çok güzel oluyor, yaylaya çıkıyoruz, temiz hava, soğuk sular, cennet gibi ortam." ifadelerini kullandı.

"Geliş amacımız ailemiz, özlem, arkadaşlarımızı görmek"

ABD'de 7 yıldır yaşayan Feyyaz Bıyık (32), turist olarak gittiği ABD'ye evlenerek yerleştiğini belirterek, "Orada pizza işinde çalışıyorum. 7 yıl sonra ilk kez geldim, geliş amacımız ailemiz, özlem, arkadaşlarımızı görmek. Ben daha çok yaylalar, köy ve ilçe merkezinde zamanımı geçiriyorum. Geliş planımı fındığa göre yaptım, Ege ve Akdeniz'de tatil yapmak yerine memleketimi tercih ettim." diye konuştu.

Yağlıdere'de kuyumculuk yapan Durmuş Ünlü, ilçe ekonomisinde gurbetçilerin etkisinin önemli olduğuna işaret ederek, Amerika'dan gelenlerin alışverişlerini ilçede yapmayı tercih ettiğini, Yağlıdere'ye azımsanamayacak derecede katkıları olduğunu vurguladı.