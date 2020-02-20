Giresun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı - Son Dakika

Giresun'un yayla ve yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede birçok köy, yayla, oba ve beldeye bağlı mahalle bulunduğunu belirtti.

Yörede kış şartlarının 6-7 ay etkili olduğunu vurgulayan Önal, son günlerdeki kar yağışları nedeniyle yayla ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını söyledi.

Belediye olarak kar yağışı başladığı andan itibaren mücadele çalışmalarına start verdiklerini ve halen de yoğun biçimde devam ettirdiklerini ifade eden Önal, şöyle konuştu:

"Beldemizin denizden yüksekliği yaklaşık bin 500 metre. Bazı noktalar 2 bin metreyi geçiyor. Bu nedenle beldede kış mevsimleri oldukça uzun ve çetin geçmektedir. Altı ayı Yavuzkemal ve yöresinde kar yağışı görmek mümkün. Bu nedenle belediye olarak aylarca karla mücadele çalışması gerçekleştiriyoruz."

Önal, son yıllarda yaylalarda kış turizminin de hızla gelişmesiyle Kulakkaya ve Bektaş başta olmak üzere yayla yollarının sürekli açık tutulması için yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.