Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları Duyurusu - Son Dakika

26. 04. 2021 tarihli 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ilan ekinde yer alan "Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları" ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol gereğince Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTU-UZEM) tarafından yeniden duyurulmuştur.

Üniversitemiz web sayfasında yer alan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı hakkındaki tüm duyurular kurum personeline tebliğ edilmiş sayılacaktır.

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