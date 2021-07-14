Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu - Son Dakika

31 Temmuz 2021 tarihli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için kayıt yaptıran aday listesi aşağı yer alan linkte yer almaktadır. Adayların sınav giriş belgeleri https://gys. ktu. edu. tr web adresi üzerinden erişime açılmış olup, sınav giriş belgelerini 14 - 30 Temmuz 2021tarihleri arasında çıktı olarak almaları gerekmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına girecek adaylara ilanen duyurulur.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kayıt Yaptıran Aday Listesi İçin Tıklayınız…