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Giresun Üniversitesi ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi

51 dakika önce

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya'nın daveti ile gerçekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Giresun Üniversitesi ailesi iftar yemeğinde bir araya geldi, System.String[]
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya'nın daveti ile gerçekleştirilen iftar yemeğine çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen iftar programı okul personelinin iftar öncesindeki sohbeti ile başladı. Sade ve samimi bir iftar sofrasında buluşan akademisyen ve idari personeller de kendi yaptıkları yemekleri bir birleriyle paylaştı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ailesi olarak güzel bir iftar sofrasında buluşmanın ve Ramazan ayının getirdiği manevi duyguyu hep birlikte paylaşmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "İftarımıza katılan ve katılamayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:20 Kaynak: İHA
Sarıkaya, Giresun Üniversitesi, Güncel
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