Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitime başlıyor - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin, 2021-2022 akademik yılda eğitime başlayacağı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından fakülte için öğrenci kontenjanının 60 olarak belirlendiğini ifade etti.

Can, fakültenin yeni eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlaması adına yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"20 Ağustos 2015 tarihinde kurulan fakültemizde, son bir yıl içinde göreve başlayan, bir araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim üyesi ile birlikte 2 profesörümüz halen görev yapmaktadır. Atama işlemleri devam eden 2 doktor öğretim üyesi birlikte toplam 11 akademik personel görev yapacaktır. Akademik kadromuzu Üniversitemize tahsis edilen kadro ölçüsünde artırmaya devam edeceğiz."