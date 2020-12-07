Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam olarak hizmete başladı - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam olarak hizmete başladı

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm birimleriyle hizmete başladı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tüm birimleriyle hizmete başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde planlanan şekilde kısa sürede Aksu Mahallesi'ndeki yeni hastaneye taşınma işlemleri Prof. Dr. Atilla Çıtlak ve ekibi tarafından tamamlandı. Tüm poliklinikler, ameliyathaneler, klinikler, özellikli birimler ve acil servisin tam olarak faaliyete başladığı hastane eksiksiz şekilde vatandaşlara hizmet veriyor.

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