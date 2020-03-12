Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor.

Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri, System.String[]

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Giresun Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bazı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.


Giresun Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Coronavirüs (COVİD-19) vakasının ülkemizde de görülmeye başlaması sebebiyle, alınan önleyici tedbirler kapsamında, Üniversitemizin planlamış olduğu bazı etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı Beyaz Önlük Giyme Töreni etkinliği ve Öğretmen Okullarının kuruluşunun 172.yıldönümü kutlama etkinlikleri ertelenmiştir" denildi. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Okullar 1 hafta tatil edildi

Son Dakika Haberleri
19:07 İNTİHAR EDEN CİNAYET ZANLISI İZ TAKİP KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU
19:06 Avusturya'da akademisyenlerden "Sığınmacılar ülkeye alınsın" çağrısı Açıklaması
19:05 Kamu Başdenetçisi Malkoç, Muş Belediyesini ziyaret etti
19:04 Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
19:04 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorum'a gelecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Üniversitesi'nde Coronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]