Giresun Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı

17.03.2022 14:41
Giresun Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Giresun Üniversitesi'nin (GRÜ) 16. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Giresun Üniversitesi'nin (GRÜ) 16. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Güre Yerleşkesindeki Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğretim üyeleri mini konser verdi.

Daha sonra üniversitenin 16 yıllık tarihinden kesitler sunan, akademik, idari personel durumu ile fiziki mekan ve imkanların geldiği nokta hakkında bilgiler içeren video gösterimi yapıldı.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı süre içerisinde üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmak, verilen eğitim kalitesini yükseltmek, nicelik ve nitelik olarak akademik üretimi yükseltmek adına bazı iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

Üniversitesinin kütüphanesini büyüttüklerini ifade eden Can, kitap, dergi ve dijital doküman sayısını artırdıklarını kaydetti.

Can, öğrenciler için üç yeni yemekhane açtıklarını belirterek, yemekhanelerin karşısına terzi, kuaför gibi iş yerleri de açtıklarını aktardı.

Gelişmekte olan bir üniversite olduklarını dile getiren Can, şöyle devam etti:

"Gelişmiş, güçlü ve saygın bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Eksikliklerimizin farkındayız, hızla altyapı ve üst yapımızı, teknik ve sosyal donanımımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Akademik sıralamada her yıl basamak basamak yükselmeyi amaçlıyoruz. Zira biliyoruz ki saygın, güçlü bir üniversite ilimizi de saygın ve güçlü kılacaktır."

Prof. Dr. Can, üniversite için orta ve uzun vadede yol haritası oluşturduklarını aktararak, "Belirlediğimiz yol haritasına göre Güre Yerleşkesinde mühendislik, fen ve sosyal bilimler, Aksu Yerleşkesinde ise sağlıkla ilgili akademik birimlerimiz yer alacaktır." dedi.

Geçen yıl Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim öğretime başladıklarını anımsatan Can, "Halen 62 öğrencimiz 1. sınıfta eğitim öğretim hizmeti alıyor. Hoca sayımız 17'ye ulaştı. Hemşehrilerimizin desteğiyle Nizamiye Mahallesi'ndeki eski sağlık araştırma ve uygulama merkezi binasına kurulan Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Hastanesi'ni de çok yakında hizmete alacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2019 yılından bu yana öğretim üyesi kadrolarına atanan yaklaşık 300 öğretim üyesine profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyesi cübbeleri giydirildi.

Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretim üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi'nin 16. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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