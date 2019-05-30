Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Coşkun istifa etti

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, rektörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, rektörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Prof. Dr. Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla, yürütmekte olduğu Giresun Üniversitesi Rektörlüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Coşkun, "20 Mayıs 2011 tarihinden beri dekan, rektör yardımcısı ve rektör olarak hizmet ettiğim üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için her şeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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