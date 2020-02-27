Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu - Son Dakika

Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu

6 saat önce

Giresun Üniversitesinde Doçent Dr. Olan 6 akademisyen profesör unvanı aldı.

Giresun Üniversitesinde 6 akademisyen daha profesör oldu, System.String[]

Giresun Üniversitesinde Doçent Dr. Olan 6 akademisyen profesör unvanı aldı.


Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın "ayrım yapmayacağım adaletli davranacağım" açıklamalarının ardından doçent akademisyenler profesör oldular.


Üniversitede 6 akademisyenin daha unvan almasıyla birlikte profesör sayısı 83'ye yükseldi.


Edinilen bilgilere göre, Giresun Üniversitesinde önceki dönem yönetim kademelerinde görev yapan isimlere Profesörlük unvanı verildi. Profesör olanlar arasında halen üniversitede görevlerini sürdüren Prof. Dr. Aygün Attar döneminin Rektör yardımcısı Kültein Çavuşoğlu da var. Uzun süredir üniversitede olan ve yaptığı başarılı çalışmalarla akademik dünyada tanınan, çok sayıda makale ve kitapları olan tarihçiler Yalçın Sarıkaya, Sezai Balcı ve Ali Ata Yiğit de profesör oldu. Önceki dönemde Espiye M.Y. O müdürlüğü yapan Zafer Türkmen ve Giresun M.Y.O müdürü Emine Yalçın da bu unvanı alanlar arasında yer aldı. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Yılmaz Can, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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