Giresun Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu
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Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİTunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyünde tören düzenlendi.
Uzman çavuş, arkadaşının silahının kazara ateş almasıyla şehit oldu (3)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:30 Kaynak: DHA
GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyünde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Taner, annesi Huriye ve kardeşleri Engin ve Eren Kır ile yakınlarının yanı sıra; Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve vatandaşlar katıldı.
Tabuta sarılan şehidin annesi Huriye Kır, 'Boylarına kurban olayım. Çiçeğim benim. Çiçekler soldu' diyerek gözyaşı döktü. Giresun il Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Mahmut Kır'ın cenazesi Örenkaya köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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