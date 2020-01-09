Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret - Son Dakika

Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret

6 saat önce

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, 35 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden evlenen yaşlı çifti ziyaret etti.

Giresun Vali Yardımcısı Tanrıseven'den 35 yıl sonra yeniden evlenen çifte ziyaret, System.String[]

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, 35 yıl ayrı kaldıktan sonra yeniden evlenen yaşlı çifti ziyaret etti.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yaşayan 88 yaşındaki Emin ve 83 yaşındaki Şükriye Yayla çifti, 1954'te dini nikahla evlendi. Çift, 30 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldı.

Emine ve Şükriye Yayla, 35 yıllık ayrılığın ardından geçen ay resmi nikahla yeniden hayatını birleştirdi.

Vali Yardımcısı Tanrıseven, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Tosun, Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Kenan Yılmaz, Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin ve Giresun Belediye Meclis Üyesi Berrin Aydın ile çifti evlerinde ziyaret etti.

Çiftle bir süre sohbet eden Tanrıseven ve beraberindekiler, Emine ve Şükriye Yayla'ya mutluluklar diledi.

Hasan Tanrıseven, Duroğlu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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