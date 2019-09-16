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Giresun Vali Yardımcısı Tanrısever'e ödül

1 saat önce

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven'in, By Protokol dergisi tarafından düzenlenen "Gümüş Kariyer" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Giresun Vali Yardımcısı Tanrısever'e ödül, System.String[]

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven'in, By Protokol dergisi tarafından düzenlenen "Gümüş Kariyer" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Tanrıseven, yaptığı açıklamada, kendisini ödüle layık gören dergi yönetimine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin birçok yöresinde görev yaptım. Şırnak ve Diyarbakır'dan Muğla Yatağan ve Alanya'ya kadar görev yaptığım her yerde vatandaşlarımızın gece gündüz hizmetinde olduk. Son üç yıldır da Tire'de aynı gayretle çalıştık. Giresun'da da Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, var gücümüzle milletimize hizmet etme çabası içinde olmaya devam edeceğiz."

Hasan Tanrıseven, Giresun, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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