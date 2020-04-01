Giresun Valiliği yurt dışından geleceklere yönelik tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Giresun Valiliği, yurt dışından ülkeye gelmek isteyen Türk vatandaşlarının tedbir amaçlı 14 gün süreyle kentte belirlenen yurtlarda 2-3 Nisan tarihi itibarıyla gözlem altına alınacağını, ardından evlerine uğurlanacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkeyi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave olarak yurt dışından dönen vatandaşların da 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edilmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda belli bir plan dahilinde yurt dışından getirilen vatandaşların, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gün süreyle gözlem ve izlemeye alındığı aktarıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Giresun'da da en üst düzeyde alınan tedbir ve önlemlerin ardından, yurt dışından ülkeye gelmek isteyen vatandaşların tedbir amaçlı 14 gün süreyle kentte belirlenen yurtlarda 2-3 Nisan tarihi itibarıyla misafir olacağını, 14 gün sonra kendi evlerine uğurlanacakları vurgulanan açıklamada, "Giresun halkının bu konularda sağduyulu davranacağına inancımız tam olmakla birlikte konu hakkında asılsız, yalan ve art niyetli haberlerle ve paylaşımlarla vatandaşlarımızın tedirgin olmalarını isteyenlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.