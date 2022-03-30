Giresun Valiliğinden Çayır köyündeki heyelanla ilgili açıklama - Son Dakika
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Giresun Valiliğinden Çayır köyündeki heyelanla ilgili açıklama

30.03.2022 12:40
Giresun Valiliğinden Çayır köyündeki heyelanla ilgili açıklama

Giresun Valiliği, daha önceki afet kararı nedeniyle Piraziz ilçesi Çayır köyündeki binaların boşaltıldığı ve söz konusu binalarda ikamet eden kimse bulunmadığı bildirildi.

Giresun Valiliği, daha önceki afet kararı nedeniyle Piraziz ilçesi Çayır köyündeki binaların boşaltıldığı ve söz konusu binalarda ikamet eden kimse bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çayır köyünde meydana gelen heyelanla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için olayla ilgili olarak bir bilgilendirme yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çayır köyünde 2018 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle, olayın hemen sonrasında Çayır köyü muhtarının başvurusuna istinaden Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personeli tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde etüt çalışması yapıldığı kaydedildi.

Çalışmalar sonucunda 26 Nisan 2018 tarihinde hazırlanan jeolojik etüt raporuna göre heyelanlı sahanın zemininin dayanıksız yapıda olduğu ifade edilerek, şunlar vurgulandı:

"Arazi eğiminin yüksek ve heyelanın geniş bir bölgeyi etkilediği tespit edilmiştir. Meydana gelen heyelandan 18 konut ve 2 metruk yapı olmak üzere toplam 20 yapının etkilenmesi nedeniyle bölge için 09.05.2018 tarihinde 'Genel Hayata Etkililik' onayı alınmıştır. Söz konusu rapor ekindeki haritada sınırları belirtilen alan için alınan 'Afete Maruz Bölge' kararına istinaden bölge iskana kapatılarak boşaltılmıştır. 'Afete Maruz Bölge' içerisinde ikamet eden 11 aile hak sahibi kabul edilmiştir. Hak sahibi olan ailelerden biri Bulancak ilçesi Pazarsuyu Mahallesinde yapılan afet konutlarına yerleştirilmiştir."

Medyada yer alan haberlere konu yapıların 2018 yılında meydana gelen ve tespiti yapılarak afet kapsamına alınmış yapılar olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Daha önceki afet kararı nedeniyle burada bulunan binalar boşaltılmış olduğundan söz konusu binalarda ikamet eden kimse bulunmamaktadır. Heyelanlı saha içerisindeki metruk olan konutlardan biri yıkılmış, 3 konut ise ağır hasarlı durumdadır." denildi.

Açıklamada, heyelanlı bölgeye giriş çıkışların tehlikeli ve yasak olduğuna dair gerekli uyarılar yapılarak, kolluk kuvvetleri tarafından da gerekli güvenlik önlemlerin alındığı aktarılarak, "Heyelanlı bölge ile ilgili olarak, 7269 Sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' kapsamında diğer iş ve işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giresun Valiliği, Toprak Kayması, Piraziz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valiliğinden Çayır köyündeki heyelanla ilgili açıklama - Son Dakika


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