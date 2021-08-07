Giresun Valiliğinden Fındık İşçilerine Sıcak Karşılama

Dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Giresun'da fındık hasadına başlandı. Şehir dışından gelen fındık işçilerine Giresun Valiliğince barınma, hijyen seti ve gıda malzemesi desteği sağlanırken, çalışma yaşı dışında olan çocuklara ise eğitim seti ve oyuncak verildi.

Giresun'da fındık hasadına bugün resmi olarak başlandı. Fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere farklı illerden gelen fındık işçilerine Giresun Valiliğince destek veriliyor.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanında Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığındaki heyet tarafından fındık işçilerine ziyarette bulunuldu.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve daire amirleri, fındık işçileri ve aileleri ile tek tek görüştü. İşçilerle sohbet eden Tanrıseven, "İlimize hoş geldiniz. Giresun Valiliğince fındık hasadı ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı. Sayın Valimiz Enver Ünlü de konuyu hassasiyet ile takip ediyor. Devletimiz, her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve siz tarım işçilerimizin yanındadır" dedi.

AİLELERE HİJYEN KİTİ, ÇOCUKLARA EĞİTİM SETİ VE OYUNCAK

Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve ziyarete katılan kurum yetkililerince geçici konaklama merkezindeki her aileye hijyen paketi ve kumanya dağıtılırken, çocuklara oyuncak ve eğitim seti verildi. Ziyarette, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve daire amirleri tarafından fındık işçilerine Giresun Valiliğince hazırlanan paket akşam yemekleri dağıtıldı.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLERE KURS

Giresun Valiliğince okuma yazma bilmeyen mevsimlik tarım işçileri METİP merkezinde kurs verilmeye başlandı. Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, okuma yazma eğitimi alan yetişkin bir bayan ile sohbet ederek okuma azminden dolayı kendisini tebrik ettiler.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, fındık hasadı ile gerekli düzenlemelerin yapılarak alınan tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Giresun'a her yıl fındık hasadı için başta Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman ve Şırnak başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden binlerce tarım işçisinin geldiğini kaydeden Tanrıseven şunları söyledi:

FINDIK MİLLİ SERVET

"Aylardan bu yana Bakanlıklarımızın genelgeleri ve Valimiz Sayın Enver Ünlü'nün talimatları doğrultusunda fındık hasadı ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Sayın Valimiz de konuyu yakından takip ediyor. Giresun Valiliği olarak amacımız, hem pandemi sürecinde fındık toplayacak tarım işçilerimizin ve ailelerinin sağlığını korumak hem de milli servet olan fındığın ziyan olmadan zamanında toplanmasını sağlamaktır. "

Tanrıseven, Valilikteki komisyon tarafından belirlenen günlük işçi ücretinden düşük yevmiye ile fındık hasadında işçi çalıştırılmasına izin verilmeyeceğini, çalışan her vatandaşın emeğine saygı duyduklarını, bu nedenle fındık sezonunda uygulanacak asgari ücreti komisyon marifetiyle belirleyerek tüm taraflara ilettiklerini belirtti.

FINDIK İŞÇİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Mevsimlik tarım işçileri, Vali Yardımcısı Tanrıseven ve daire amirlerini yanlarında görmekten mutlu olduklarını belirterek gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı Giresun Valiliğine teşekkür ettiler.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YERİNE EĞİTİM VE GEZİ PROGRAMI

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık hasadında çalıştırılması yasaklanırken, çocuk işçi çalıştıranlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacak.

Çocuklara Milli Eğitim Müdürlüğünce resim, müzik eğitimleri verilecek. Başta kadınlar olmak üzere okuma yazma bilmeyen yetişkinlere çalışma saatleri dışında okuma yazma kursu verilecek. Fındık İşçileri Toplama Alanında bulunan çocuklara, Giresun Kalesi ve Müze gibi tarihi ve turistik mekanlara geziler düzenlenecek.

FINDIK İŞÇİLERİNE AŞI HİZMETİ

Giresun Valiğince şehir dışından gelen fındık işçilerine fındık toplama faaliyeti süresince aşı hizmeti sunulacak. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezde kalan tarım işçilerine yönelik sağlık taraması ve Covid-19 salgını ve salgınla mücadelede ve aşı konusunda bilgilendirme çalışmasına başlandı.

Fındık işçilerinin geçici konaklama merkezinde kaldıkları süre zarfında kendilerine hijyen kiti ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri temin edilerek, konaklama yeri Giresun Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından dezenfekte edilecek.

ZİYARETE KATILANLAR

Giresun Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Merkezine yapılan ziyarete, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Tarım Orman Müdürü Dr. Muhammet Angun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgür Nevruz, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Tuncer Öztürk, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.