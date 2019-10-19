Son Dakika Haberleri: Giresun Valiliğinden 'Göğüs Hastanesi' açıklaması
Son Dakika Güncel Giresun Valiliğinden 'Göğüs Hastanesi' açıklaması

Giresun Valiliğinden 'Göğüs Hastanesi' açıklaması

1 saat önce

Giresun Valiliği kamuoyunda konuşulan 'Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Giresun Valiliğinden 'Göğüs Hastanesi' açıklaması, System.String[]

Giresun Valiliği kamuoyunda konuşulan 'Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.


"Giresun'da yayınlanan bazı yerel gazetelerde Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılacağı veya yıkılacağı yönünde çıkan haberler üzerine kamuoyunun bu hususta bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:


"Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi hastanenin kapatılacağı veya yıkılacağına dair Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış bir karar ya da uygulama yoktur. Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi halen hizmet sunumuna devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızca ve Valiliğimizce ilimizde sağlık hizmeti sunumunun kalitesini artırmak amacıyla çalışılmaktadır." - GİRESUN

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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