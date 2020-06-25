Giresun Valiliğinden maske kullanımı uyarısı - Son Dakika

Giresun Valiliğinden maske kullanımı uyarısı

Giresun Valiliği, tarafından sosyal medya mesajları ve belediye anonslarıyla vatandaşlara maske kullanımı uyarısında bulunuyor.

Giresun Valiliği, tarafından sosyal medya mesajları ve belediye anonslarıyla vatandaşlara maske kullanımı uyarısında bulunuyor.

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlardan maske kullanımı kuralına uymaları istendi.

Açıklamada, kurala uymayanlara 900 lira idari para cezası uygulandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 19 Haziran tarihli kararı gereği 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallara aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu denetimleri sürüyor.

Müdürlük tarafından il genelinde 22 Haziran Pazartesi günü başlatılan denetimler kapsamında ilk üç gün 10 kişiye toplam 9 bin lira ceza uygulandı.

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:45 Kaynak: AA

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